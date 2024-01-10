Український форвард Микола Ковталюк став гравцем Ворскли, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

Лідер Ворскли офіційно покинув полтавський клуб – вихованця Шахтаря сватають у команду екс-тренера Бундесліги

28-річний нападник підписав контракт з полтавцями до кінця 2025-го року і вже приєднався до команди на зборах у Туреччині. У новому клубі він виступатиме під номером 22.

Нагадаємо, Ковталюк – вихованець львівського футболу. Розпочинав у Карпатах у 2012 році. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Полтаву та київський Арсенал. Виступав також за словацький Земплін, грузинські Колхеті-1913, Динамо Тбілісі та Ділу, корейський Анян, казахські Акжайик і карагандинський Шахтар. У поточному сезоні провів за Ділу 7 матчів, в яких забив 3 голи.

До слова, саме Ковталюк у складі грузинської команли двічі відзначився у воротах Ворскли у кожному з матчів 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій і допоміг вибити її з подальшого розіграшу турніру. Transfermarkt оцінює його у 275 тисяч євро.

"Тренер собі не ворог": Віталій Пономарьов – про особливий Рух, готовність талантів до топ-чемпіонатів і найкращих в УПЛ