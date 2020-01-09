Ворскла оформила перший трансфер у 2020 році

Форвард Руслан Степанюк став першим новачком Ворскли у новому році.

Руслан Степанюк підписав угоду з Ворсклою на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Ворскла влаштовує кадрову революцію – кілька гравців покидають клуб

Інші деталі контракту не розголошуються, а останнім клубом нападника був казахський Жетису. В минулому році Степанюк провів 32 матчі у складі екс-клубу, записавши до свого активу 4 голи та 6 асистів.

Додамо, що форвард також виступав за нікопольський Колос, Таврію, алчевську Сталь, Говерлу, Олександрію, Олімпік і Верес.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами