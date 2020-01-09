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Ворскла оформила перший трансфер у 2020 році

18:31 832 Читать на русском
Ворскла оформила перший трансфер у 2020 році
Руслан Степанюк / фото ФК Жетису

Форвард Руслан Степанюк став першим новачком Ворскли у новому році.

Руслан Степанюк підписав угоду з Ворсклою на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

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Інші деталі контракту не розголошуються, а останнім клубом нападника був казахський Жетису. В минулому році Степанюк провів 32 матчі у складі екс-клубу, записавши до свого активу 4 голи та 6 асистів.

Додамо, що форвард також виступав за нікопольський Колос, Таврію, алчевську Сталь, Говерлу, Олександрію, Олімпік і Верес.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Руслан Степанюк Руслан Степанюк Ворскла Ворскла
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