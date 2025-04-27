Ворскла припинила співпрацю з центральним захисником Фернаном Фарроном, інформує офіційний сайт УПЛ.

Ворскла отримала трансферний бан – відома тривалість покарання, команда бореться за виживання в УПЛ

24-річний костариканець приєднався до полтавської команди взимку на правах оренди з Ередіано до завершення поточного сезону, з опцією викупу контракту. Наразі Фернан провів за команду Юрія Максимова лише два матчі (55 хвилин), без результативних дій.

Нагадаємо, футболіст ще раніше висловлював бажання залишити Україну та не планував підписувати повноцінну угоду через військову ситуацію в країні.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання