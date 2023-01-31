Албанський півзахисник Ворскли Ардіт Толі продовжить кар'єру у Торпедо Кутаїсі, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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25-річний футболіст буде виступати за грузинський клуб на правах оренди. Угода розрахована до кінця 2023 року. Гравець приєднається до своєї нової команди на турецьких зборах найближчими днями.

Нагадаємо, Толі перейшов у Ворсклу у серпні 2022 року з Тірани за 120 тисяч євро. У поточному сезоні провів за команду Віктора Скрипника 10 матчів, в яких віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює гравця в 500 тисяч євро.

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