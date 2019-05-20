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Ворскла офіційно продовжила контракт із Ібрахімом Кане

20 травня 20:52 266 Читать на русском
Ворскла офіційно продовжила контракт із Ібрахімом Кане
Ібрахім Кане / фото: ФК Ворскла

Захисник Ворскли Ібрахім Кане продовжив угоду з командою на рік.

Ворскла продовжила угоду з 18-річним малійським захисником Ібрахімом Кане до 2020-го року, інформує офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, що Кане приїхав до Полтави разом із Якубу, Артуром та Карекою перед стартом "біло-зелених" у груповому етапі Ліги Європи. Спочатку він разом з Якубу грав у молодіжному складі, але згодом обидва пробились і до основної команди.

В поточному сезоні Кане 10 разів виходив на поле в чемпіонаті України, зіграв два поєдинки в Кубку України та дебютував у Лізі Європи, виходячи на поле проти лондонського Арсенала та лісабонського Спортінга.

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Ворскла Ворскла Ібрахім Кане Ібрахім Кане
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