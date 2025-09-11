Ворскла офіційно підписала захисника Олександрії
Ворскла активно підсилює свій склад, готуючись до впевненого виступу в Першій лізі.
21-річний лівий захисник Данііл Романенко офіційно став гравцем Ворскли, повідомили на сайті полтавського клубу.
Футболіст уклав контракт на два роки і вже готується до поєдинку Першої ліги проти Агробізнесу.
Романенко не мав ігрової практики за першу команду Олександрії, а в складі Олександрії-2 у Другій лізі провів 19 матчів і відзначився одним голом.
