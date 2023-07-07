Ворскла офіційно попрощалась з досвідченим захисником – він може перебратися до одного із лідерів УПЛ
Захиснику Василю Кравцю доведеться шукати новий клуб.
На офіційній сторінці в інстаграмі Ворскла повідомила, що припинила співпрацю з захисником. Василь Кравець покинув клуб.
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Зауважимо, що контракт гравця з полтавською командою діяв до 2025 року. Про умови припинення угоди Ворскла не розголошувала. Василь Кравець приєднався до полтавського клубу в минулому сезоні, перейшовши з Леганеса. В кампанії 2022/23 захисник відіграв в 25 матчах, в яких забив три голи та віддав три результативні передачі.
До слова, журналіст Ігор Циганик повідомляв, що Василь Кравець може продовжити свою кар'єру в СК Дніпро-1.
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