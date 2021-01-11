Полтавці не візьмуть на тренувальні збори до Туреччини Баєнка, Опанасенка, Васіна, Пешіча та Татаркова.

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Як повідомляє офіційний сайт Ворскли, усі гравці, окрім Татаркова, який уже покинув розташування клубу, досі мають чинні трудові угоди із клубом.

Зазначимо, що Ворскла вже сьогодні, 11 січня, вилетить до Туреччини на зимові збори, які триватимуть до 6 лютого.

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