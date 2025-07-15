Ворскла офіційно оголосила про призначення Олександра Бабича на посаду головного тренера команди. Сторони підписали контракт строком на два роки.

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Для 46-річного спеціаліста це черговий виклик у тренерській кар’єрі. Бабич раніше очолював Чорноморець, Кривбас та Маріуполь, а також здобував досвід за кордоном, працюючи з болгарськими клубами Фратрія і Пірін.

До тренерського штабу нового наставника увійшли Володимир Бєлаков – вихованець полтавського футболу, Валерій Куценко та тренер воротарів Дмитро Стойко.

Нагадаємо, що раніше Желько Любеновіч покинув посаду всього через 17 днів після призначення.

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