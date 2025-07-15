Ворскла офіційно оголосила сенсаційну заміну Любеновічу
Ворскла оперативно знайшла заміну Желько Любеновічу.
Ворскла офіційно оголосила про призначення Олександра Бабича на посаду головного тренера команди. Сторони підписали контракт строком на два роки.
Любеновіч покинув Ворсклу не через сімейні обставини – джерело розкрило причину звільнення після 17 днів роботи
Для 46-річного спеціаліста це черговий виклик у тренерській кар’єрі. Бабич раніше очолював Чорноморець, Кривбас та Маріуполь, а також здобував досвід за кордоном, працюючи з болгарськими клубами Фратрія і Пірін.
До тренерського штабу нового наставника увійшли Володимир Бєлаков – вихованець полтавського футболу, Валерій Куценко та тренер воротарів Дмитро Стойко.
Нагадаємо, що раніше Желько Любеновіч покинув посаду всього через 17 днів після призначення.
"У Динамо сказали, що я "як усі": Хомченовський про виклик у збірну України, сієсту в Сегунді і медалі з Кривбасом