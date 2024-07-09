Нападник Денис Ндукве офіційно став новим гравцем полтавської Ворскли, повідомляє офіційний Instagram клубу. Контракт гравця розрахований на три роки.

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Полісся хотіло віддати Дениса до першолігового клубу Звягель на правах оренди терміном на один сезон. Однак пізніше житомирський клуб розірвав контракт з нападником. Співпрацю між сторонами було припинено за взаємною згодою.

До слова, 24-річний українець приєднався до "вовків" у зимове трансферне вікно цього сезону. Протягом весняної частини чемпіонату Денис зіграв у 11 матчах і забив свій перший гол в УПЛ.

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