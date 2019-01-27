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Ворскла обіграла Младость завдяки голу на останніх хвилинах

17:32 92 Читать на русском
Ворскла обіграла Младость завдяки голу на останніх хвилинах
Тренування Ворскли / Сайт клубу

Ворскла провела останній спаринг на перших зборах в Туреччині проти сербської Младості.

Товриський матч

Ворскла – Младость – 1:0

Гол: Карека, 90 (пен)

Ворскла (1 тайм): Шуст, Мартиненко, Чижов, Пердута, Кане, Саків, Шехіч, Габелок, Шарпар, Васін, Коломоєць

Ворскла (2 тайм): Шуст, Артур, Даллку, Сапай, Скляр, Петровіч, Чеснаков, Мисик, Одарюк, Ребенок, Карека

Ворскла зіграла внічию з Падідехом у спарингу

Ворскла провела останній спаринг на перших зборах у Туреччині проти 6-ої команди чемпіонату Сербії Младості. Весь поєдинок рахунок був не відкритим, допоки на останній хвилині підопічні Сачка не заробили пенальті, який вдало реалізував Карека.

Теги
Товариські матчі Младость (Л) Младость (Л) Ворскла Ворскла
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