Ворскла обіграла Младость завдяки голу на останніх хвилинах

Ворскла провела останній спаринг на перших зборах в Туреччині проти сербської Младості.

Товриський матч

Ворскла – Младость – 1:0

Гол: Карека, 90 (пен)

Ворскла (1 тайм): Шуст, Мартиненко, Чижов, Пердута, Кане, Саків, Шехіч, Габелок, Шарпар, Васін, Коломоєць

Ворскла (2 тайм): Шуст, Артур, Даллку, Сапай, Скляр, Петровіч, Чеснаков, Мисик, Одарюк, Ребенок, Карека

Ворскла зіграла внічию з Падідехом у спарингу

Ворскла провела останній спаринг на перших зборах у Туреччині проти 6-ої команди чемпіонату Сербії Младості. Весь поєдинок рахунок був не відкритим, допоки на останній хвилині підопічні Сачка не заробили пенальті, який вдало реалізував Карека.