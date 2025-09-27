У п'ятницю, 27 вересня, відбулися поєдинки 8-го туру Першої ліги. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 8-й тур

ЮКСА – Пробій – 0:0

Ворскла – Вікторія – 1:1

Голи: Татарков, 36 – Лебеденко, 40

У стартовому матчі 8-го туру Першої ліги зустрічалися ЮКСА та Пробій. Перший небезпечний момент у грі виник на 33-й хвилині – Оринчак бив головою після подачі кутового, але голкіпер ЮКСА витягнув м'яча з кута. Після сейву Баранцов вдарився головою об стійку, але зміг продовжити гру. Ще через кілька хвилин Оринчак бив з небезпечної дистанції після подачі Сікача, але цього разу по воротах не влучив.

На початку другого тайму Парагвай віддав класний пас на Ситникова, нападник реалізував момент, але перед цим забіг у офсайд. Пізніше Венделл прорвався по флангу та виконав навіс. Фого замкнув передачу головою, але Гаврилюк заблокував удар спиною.

Наприкінці гри Юхимець віддав хороший пас зі своєї половини поля в напрямку Фого. Бразилець обіграв захисника у штрафному, але воротар Пробоя парирував удар нападника. Кінцівка гри пройшла у обопільних атаках, але жодна з команд так і не забила – 0:0.

В іншому матчі дня Ворскла приймала вдома Вікторію. На 7-й хвилині гості організували затяжну атаку, яка завершилася дальнім ударом Книша – м'яч пролетів зовсім поруч зі стійкою.

Сумчани багато насідали на ворота Ворскли, але самі пропустили гол. Татарков підібрав м'яч після подачі з кутового та потужно пробив у нижній кут. Втім, через кілька хвилин Вікторія зрівняла рахунок – Лебеденко завдав удару коліном після навісу з флангу, м'яч змінив напрямок польоту та пролетів повз голкіпера.

На 50-й хвилині Чернов поблизу штрафного віддав пас під удар партнеру, але Паламар з близької відстані пробив по центру. Ворскла відповіла ударом Дмитрука зі стандарту, після якого м'яч влучив у стійку. Незабаром Книш отримав пас у карному майданчику та викотив круглого на Паламаря, але постріл хавбека у стрибку парирував воротар. В підсумку, рахунок матчу не змінився, команди зіграли внічию.

