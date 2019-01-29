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Ворскла назвала суперників на другому тренувальному зборі

20:29 25 Читать на русском
Ворскла назвала суперників на другому тренувальному зборі
ФК Ворскла

Полтавська Ворскла 31 січня вирушить до Туреччини, де відбудеться другий тренувальний збір команди.

Ворскла планує провести під час збору 5 товариських матчів. Наразі залишається невідомим суперник полтавців у контрольному матчі, який відбудеться 7 лютого.

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Суперники Ворскли на 2-му зборі:

2 лютого – Раднік (Сурдуліца, Сербія)

4 лютого – Спартак (Суботіца, Сербія)

7 лютого – Железнічар (Боснія і Герцеговина)

10 лютого – спаринг-партнер уточнюється

13 лютого – Городея (Білорусь)

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Раднік Раднік Городея Зимові збори Спартак Суботіца Спартак Суботіца Ворскла Ворскла Железнічар Железнічар
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