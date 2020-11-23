"Ми програли закономірно. Просто суперник зім'яв нас. Ми готувалися. Знали, що у Ворскли коротка передача – 30 метрів, середня – 50 м, а далека – 100 м, дальше поля.

Ворскла – Колос – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Готувалися, але нічого не змогли зробити. Ворскла нас зім'яла, нав'язала таку боротьбу, що ми не витримали. Колос програв за всіма статтями", – сказав Костишин в ефірі програми "Великий Футбол".

До слова, Ворскла набрала 19 очок, закріпилася на третій сходинці та впритул наблизилася до Шахтаря, у якого 20 пунктів. Колос залишився п'ятим у турнірній таблиці УПЛ з 15 балами.

Ворскла розгромила Колос у битві за третє місце УПЛ і перервала безвиграшну серію