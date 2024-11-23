У суботу, 23 листопада, суботній вікенд відкривав матч 14-го туру між Ворсклою та ЛНЗ (2:0). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

ЛНЗ на тлі чуток про звільнення Андреса Карраско з посади головного тренера черкаської команди приїхав у гості до Ворскли. Полтавці лише в останньому турі зуміли здобути першу перемогу під керівництвом Юрія Максимова і прагнули розвинути успіх перед власними уболівальниками.

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Вже на старті зустрічі Крупський бив по воротах ЛНЗ – Кучеренко відбив на кутовий. Гості огризнулись небезпечним моментом на 8-й хвилині: Момо виходив сам на сам, Ісенко вибіг далеко з воріт і встиг заблокувати удар суперника. М'яч вилетів у поле на ногу Яшарі й той цілив у порожні ворота – сфера пролетіла повз стійку.

Мокре поле, буквально залите водою через рясні дощі, не дозволяло футболістам демонструвати свою техніку. На 19-й хвилині Халайла не впорався з передачею на хід від Яшарі й змарнував перспективний момент.

В середині тайму Мякушко отримав довжелезний пас з центру поля за спини захисників і міг виходити на побачення з Кучеренком, однак той вибіг далеко з воріт і заблокував удар, порушивши правила. За трохи Сергій таки зумів забити: отримавши діагональ на лівий фланг він змістився ближче до центру, обіграв двох захисників, і влучно пробив у правий кут – 1:0. На жаль, Мякушко попри гол не зміг продовжити гру і попросив заміну. Наприкінці тайму Крупський перервав ще одну гостру передачу Яшарі, а з ударом Кане у відповідь впорався Кучеренко.

Одразу по перерві Кане увірвався у штрафний ЛНЗ, але через велику кількість оборонців ані пробити, ані віддати пас партнерам не зумів. На 52-й хвилині Ворскла втекла в контратаку, Ндукве пробивав – Кучеренко відбив, Ієде добивав, але захисник кинувся під м'яч і заблокував. Зрештою кількість переросла в якість і Ієде таки подвоїв перевагу полтавців: Кане закинув за спини гравців ЛНЗ, Самсон наздогнав сферу і з гострого кута пробив повз голкіпера.

Черкасці намагались атакувати, але робили це дуже кволо. Натомість полтавці на куражі неслись вперед за першої ж нагоди й на 65-й хвилині заробили небезпечний штрафний. Бацула зумів перекинути стійку, але разом з нею перекинув м'яч і через ворота.

На 70-й хвилині Саліху отримав другу жовту картку і залишив ЛНЗ у меншості (команди ледь не влаштували на полі справжнє побоїще). Наприкінці зустрічі три футболісти гостей не змогли замкнути класний простріл Ейнела, врешті-решт Пасіч на підбиранні пробив повз ворота.

Перемога дозволила Ворсклі набрати 16 очок і піднятись на восьму сходинку турнірної таблиці УПЛ. ЛНЗ з 18-ма пунктами залишився сьомим.

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