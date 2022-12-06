"Коли влітку в нас з’явилася пропозиція перейти до Ворскли, Сефері взяв час на роздуми. Війна в Україні налякала багатьох людей навіть в Європі, але Таулант набрав мене за кілька днів та сказав: "Я готовий". Розумієте, свого часу він теж пройшов в Албанії через війну, тому своїм вчинком хотів продемонструвати свою позицію та підтримати український народ.

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Пропозиція Ворскли була досить вигідною, але головним фактором було те, що гравець йшов до такого кваліфікованого тренера, як Віктор Скрипник, який доводив, що вміє будувати команди, досягати з ними результат та виводити гравців на новий рівень. Наставник нас запевнив в тому, що він на контакті з власником клубу, амбіції якого були нам відомі.

Вважаю, що Сефері проводить добрий сезон, йому знадобився час на адаптацію, але потім він став регулярно забивати. За Сефері продовжували стежити в національній збірній Албанії, куди він постійно отримував виклик. З іншої сторони – з самого початку нашої співпраці з Ворсклою з боку клубу не виконуються всі домовленості. Я спілкувався з головним тренером полтавців, але він сказав, що вже два місяці не може вийти на зв'язок з почесним президентом, а менеджери клубу самостійно не вповноважені розв'язати особисті питання футболіста.

Як будуть розвиватися події далі? Мені поки складно сказати. Довіряти менеджерам, причому, як мені розповіли, в Полтаві це продовжується роками, важко, у тренера немає контакту з першою особою клубу, тому, можливо, нам прийдеться піднімати питання розриву контракту та йти. Тікати не від війни, якої Сефері не злякався, а від несолідних дій деяких людей", – поділився Стафа в інтерв'ю Footboom.

Зауважимо, що Сефері приєднався до Ворскли цього літа та відзначився 4 голами у 14 поєдинках.

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