Після невдалого перегляду в одеському Чорноморці в червні, Микита Татарков відправився до Полтави, повідомляє Sport.ua. Там він опинився разом з іншим гравцем – Владиславом Хамелюком, який також проходив оглядини у Чорноморці, і з яким раніше вони виступали в одеській команді.

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Татарков, якому зараз 30 років, вже мав короткий досвід виступів за Ворсклу – у сезоні 2020/21 він провів за команду один офіційний матч.

Варто зазначити, що і Татарков, і Хамелюк добре знайомі з головним тренером Ворскли Олександром Бабичем, під керівництвом якого обидва виступали у Чорноморці.

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