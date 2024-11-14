Ворскла може підписати вихованця Шахтаря, який має досвід виступів у Європі
14 листопада 20:36 - Читать на русском
Головний тренер Ворскли Юрій Максимов вже розпочав підбір нових гравців для команди.
Ворскла має намір підписати півзахисника Данила Скляренка, повідомляє Sport Arena.
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Футболіст розпочав свою кар'єру в Шахтарі, де з 2018 по 2022 рік виступав за юнацькі команди від U-14 до U-17. Після цього він продовжив розвиток у командах U-19 чеської Карвіни та португальської Алверки.
19-річний півзахисник ще не виходив на поле в дорослому футболі. Останні чотири з половиною місяці Данило перебуває у статусі вільного агента.
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