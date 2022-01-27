Ворскла може підписати екс-форварда Тоттенхема
09:22 - Читать на русском
Полтавський клуб продовжує шукати підсилення перед стартом другої частини сезону.
Англійський форвард Родел Річардс може продовжити кар'єру у Ворсклі, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".
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21-річний футболіст нині перебуває на перегляді у полтавському клубі.
До слова, Річардс – вихованець Тоттенхема. Виступав за молодіжний склад лондонців на позиції центрального нападника. Наразі Родель перебуває у статусі вільного агента.
Нагадаємо, Ворскла проводить підготовку до другої частини сезону у Туреччині.
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