Ворскла може перехопити форварда збірної Тунісу в Інгульця
Два клуби УПЛ розв'язали справжню боротьбу за перспективного нападника.
Полтавська Ворскла може поповнитись ще одним новобранцем-легіонером. "Зелено-білі" розпочали переговори з форвардом збірної Тунісу Аделем Беттаебом, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".
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Цікаво, що раніше 24-річний нападник перебував на перегляді в Інгульці і все йшло до підписання контракту. Однак, в якийсь момент діалог з клубом з Петрового зайшов у глухий кут. Тут на горизонті і з'явилась Ворскла, яка запросила нападника до себе на перегляд.
Нагадаємо, Беттаеб – випускник французького Анже. Має досвід виступів за нижчоліговий бельгійський Ла-Лувьєр і люксембурзький Дюделанж. У поточному сезоні провів 5 матчів у футболці Дюделанжа, в яких забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Transfermarkt оцінює гравця у 125 тисяч євро.
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