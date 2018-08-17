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Ворскла може отримати трансферний бан, якщо не розрахується з двома футболістами

09:59 403 Читать на русском
Ворскла може отримати трансферний бан, якщо не розрахується з двома футболістами
ФК Ворскла / Соцмережі

Полтавська Ворскла ризикує отримати заборону на трансфери, якщо не розрахується з боргами.

Про це повідомив секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко.

"У Ворскли є час до 31 серпня розрахуватися з двома футболістами. Якщо до зазначеної дати вони цього не зроблять, тоді до полтавського клубу буде застосований трансферний бан. Прізвища цих гравців: Бараннік і Буднік", – цитує Грищенка Footboom.

Шуст: Борги накопичились дуже великі, проте працюємо максимально і в таких умовах

До слова, раніше повідомлялось, що футболісти Ворскли не отримують зарплату впродовж 8 місяців.

Теги
КДК ФФУ Ігор Грищенко Ворскла Ворскла
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