Ворскла може отримати трансферний бан, якщо не погасить заборгованість перед Загорульком

Колишній футболіст полтавської Ворскли Артур Загорулько звернувся до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів щодо заборгованості полтавців перед ним.

Артур Загорулько звернувся до Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів за юридичною допомогою через наявну перед ним заборгованість з боку ФК Ворскла згідно з контрактом, повідомляє офіційний сайт асоціації.

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"Предмет звернення – належне оформлення, подання і юридичний супровід спору з клубом щодо стягнення боргу в примусовому порядку, оскільки заходи щодо досудового врегулювання спору були вже ним вичерпані.

За результатами звернення та вивчення документальних матеріалів, Асоціацією надана юридична допомога, відповідні документи підготовлено та направлено до Палати з вирішення спорів ФФУ.

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В результаті розгляду справи, Палатою прийнято рішення про задоволення вимог Футболіста, яке в свою чергу може мати для клубу негативні наслідки у вигляді заборони реєстрації будь-яких нових футболістів, в разі відсутності відповідного розрахунку з Артуром Загорулько", – йдеться в заяві Асоціації.