Ворскла збирається продати свого вихованця, голкіпера Дмитра Різника, інформує Динамоманія.

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Цікаво, що наразі невідомо, куди міг би вирушити воротар збірної України після Полтави. Раніше Різника пов'язували з інтересом Шахтаря.

Зауважимо, що Дмитро встиг дебютувати у цьому році за збірну України в поєдинку Ліги націй з Вірменією. У поточному сезоні воротар зіграв у 18 матчах, в яких пропустив 25 голів, в 4 поєдинках зберігши свої ворота на замку.

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