Початок сезону складається для Ворскли дуже важко як на полі, так і за його межами.

У полтавського клубу назбиралося вже 3 місяці заборгованості по зарплатні, стверджує Sport.ua.

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Віктор Скрипник не може виправити провальні результати, різко спілкується з пресою, але про його звільнення поки не йдеться. Велика компенсація за розрив контракту лише додасть фінансових проблем Ворсклі. До найближчого матчу (Верес 19 серпня) команду точно готуватиме нинішній керманич.

Гравці також не поспішають влаштовувати бунти. У полтавському клубі раніше бували навіть більші заборгованості, однак їх зрештою закривали.

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