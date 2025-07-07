Серед гравців, які виступали за клуб у минулому сезоні, залишаться лише четверо футболістів, повідомляє Sport.ua. Йдеться про Сергія Мякушка, Івана Нестеренка, Андрія Бацулу та Артема Челядіна. Всі інші покинуть команду.

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До Полтави не планують повертатися легіонери, які чекають на повернення боргів по зарплаті. Новий наставник Ворскли Желько Любеновіч шукає потенційних новачків команди. Наразі на перегляді у Ворсклі перебувають екс-гравець Миная Тарас Дмитрук, Юрій Тлумак з Руха, Данило Колесник з Колоса-2 та боснієць Владімір Арсіч з Чорноморця.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ворскла поступилася Кудрівці у перехідних матчах та вперше в історії вилетіла з УПЛ.

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