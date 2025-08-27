Ворскла розбила грузинський Ланчхуті (5:0) у матчі 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів. Результат та огляд зустрічі читайте в цій новині на "Футбол 24".

Жіноча Ліга чемпіонів 2025/26, 2-й кваліфікаційний раунд

Ворскла – Ланчхуті – 5:0

Голи: Калініна, 28, 52, 86, Радіонова, 55, Кравчук, 71

Жіноча команда Ворскли зустрілась із грузинським Ланчхуті за право вийти до наступного, вирішального раунду кваліфікації. Цікаво, що 3 роки тому полтавки розбили суперниць із рахунком 5:0. У цій зустрічі рахунок відкрити вдалось на 28-й хвилині: Калініна у стрибку замкнула простріл, направивши м'яч під дальню стійку – 1:0!

До перерви голів більше не було, хоча гра проходила за тотальної переваги Ворскли. Українки на старті другої половини оформили розгромну перевагу. Калініна отримала навісну передачу з флангу, обіграла захисницю в штрафному і пробила у ближній кут з близької відстані – 2:0! За 3 хвилини рахунок став розгромним: Кравчук втекла лівим флангом та прострілила, а Радіонова легко забила.

До кінця гри Ворскла забила ще двічі. Тепер Калініна виступила у ролі асистентки, віддавши гольову передачу на Кравчук. А наприкінці гри Яна оформила хет-трик, забивши зблизька після передачу Котяш. Таким чином, у наступному раунді на українок чекатиме переможець пари Гінтра (Литва) – Фарул Константа (Румунія).

