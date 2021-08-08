"Зелено-білі" запланували виділення квитків вакцинованим на домашній матч команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ворскла – Львів: анонс матчу УПЛ

Ворскла готова віддати 1000 перепусток на свій поєдинок першим 200-м відвідувачам місцевих центрів вакцинації. Акція запланована на вівторок, 10 серпня. Вакцинуватися і отримати квитки на матч команди Юрія Максимова полтавці можуть у п'яти пунктах обласного центру.

До слова, в сезоні 2021/22 Прем'єр-ліги Ворскла ще не програвала. Полтавці зіграли внічию зі СК Дніпро-1 та перемогли Рух, але вилетіли з Ліги конференцій після двобою з фінським КуПСом.

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