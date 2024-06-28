Шкріель близький до переходу у Ворсклу, повідомляє Radiorozaje.me. Зазначається, що сторони планують підписати контракт на 2 роки з опцією продовження ще на рік.

Хавбек Динамо може перебратися в Європу – на чемпіона світу є реальний претендент

26-річний вінгер може зіграти на обох флангах атаки, а в минулому сезоні визнавався найкращим гравцем чемпіонату. Окрім цього, Шкріель у березні дебютував за збірну Чорногорії.

До слова, у минулому сезоні Демір провів 37 матчів за Монрар Бар, в яких відзначився 5 голами та 9 асистами (8 – у чемпіонаті). Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.

Хіт-парад подій Євро-2024: пас Роналду, грузинська стіна, зачіска румуна і номінації Фюлькруга