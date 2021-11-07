Гравці Ворскли разом з тренерським штабом яскраво відсвяткували сенсаційну перемогу над Динамо прямо у роздягальні НСК Олімпійський. Світлину оприлюднила прес-служба клубу в Instagram.

Динамо – Ворскла – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Цікаво, що полтавці завдали "біло-синім" першої поразки в УПЛ майже за рік – до цього Динамо програвало Шахтарю 8 листопада 2020 року (0:3).

Нагадаємо, Ворскла сенсаційно перемогла Динамо (2:1)та завдала киянам першої поразки у чемпіонаті України в поточному сезоні. "Біло-сині" з 35 очками залишились першими, а полтавці набрали 28 пунктів та закріпились на третьому місці.

Динамо програло Ворсклі у матчі УПЛ з пенальті та вилученням – історичний тріумф Максимова, дебютний гол бразильця