Ворскла внесла півзахисника Ібрахіма Кане в заявку на друге коло чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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22-річний футболіст заявлений під 50-м номером, під яким грав за полтавський клуб і раніше.

Нагадаємо, Кане виступає за Ворсклу з вересня 2018 року. З квітня минулого року на правах оренди грав за китайський Циндао Хайню (забив 5 голів і віддав 8 асистів у 23 матчах). Контракт Ібрахіма з "зелено-білими" розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 800 тисяч євро.

До слова, підопічні Віктора Скрипника першу частину сезону УПЛ завершили на 7-й сходинці турнірної таблиці, набравши 18 очок.

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