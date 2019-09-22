Ворскла – Динамо: анонс матчу УПЛ

У рамках 8-го туру УПЛ Ворскла приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла цілком заслужила право називатися одним із відкриттів сезону, хоча результати полтавців далеко не найкращі. У полтавців всього дві перемоги при чотирьох поразках та відсутності матчів проти грандів – не дуже схоже на класну команду, однак "зелено-білі" дійсно є такими. По-перше, "ворскляни" після сумного примітиву імені Василя Сачка почали серйозно додавати у креативній складовій, класно атакуючи через фланги. По-друге, тут зібрано доволі потужний склад з цікавими легіонерами, а парочка Кане-Артур зліва так і взагалі є однією з найкращих зв'язок серед усіх середняків. Робота Віталія Косовського прямо-таки симпатична.

Ворскла підсилилась вихованцем Барселони

Тим не менш, проблем у полтавців ще забагато. Поки що Ворсклі важко переграти добре організованих претендентів на бронзові медалі чи просто добре організовані колективи – перемоги були здобуті над кризовим Львовом (з великими нервами та скандалом) і над Колосом, який взагалі нічого не створив. Поєдинки ж проти Десни, Олександрії й навіть Карпат були програні заслужено – проти підопічних Віталія Косовського ставили міцний блок або накривали високим пресингом. Крім того, дуже великі проблеми з форвардами – Шехіч травмований, а Коломоєць майже не забиває (хоча й непогано допомагає). Для поєдинку проти Динамо це занадто серйозні мінуси.

Статистика протистояння

Всього: 51 матч, 4 перемоги Ворскли, 9 нічиїх, 38 перемог Динамо, різниця м’ячів 32-105.

У Прем’єр-лізі: 48 матчів (+4, =8, -36, 32-100)

Втім, кияни зараз теж далеко не у найкращій формі. Динамо провело вражаючу 6-матчеву безвиграшну серію, не зумівши переграти Зорю, Шахтар і Олімпік, а також поступившись у рідних стінах Десні (+невдача з Брюгге). Лише у четвер команда зуміла здобути першу перемогу під керівництвом Олексія Михайличенка, дотиснувши на останніх хвилинах зовсім ніякий Мальме – головний тренер "біло-синіх" аж заплакав. Тепер потрібно рятувати ситуацію в УПЛ, адже нині знайти Динамо у турнірній таблиці дуже непросто. Восьме місце та вісім очок навіть при наявності матчу в запасі для такого клубу неприпустимі.

Суркіс відхилив кандидатуру Кононова на посаду головного тренера Динамо, – Бурбас

Матч проти міцної Ворскли повинен дати відповідь на питання щодо виходу Динамо із кризи. Перемога над Мальме поки що залишила більше запитань: у грі віце-чемпіонів залишилось дуже багато довгих передач і бездумних кросів, оборона "плужила" на рівному місці, а загальний рівень думки бажав кращого – втім, по перерві кияни змусили прокинутись почуттєві оптимізму, загнавши шведів у їх штрафний. Щоправда, в цій звитязі було більше біганини, ніж цікавих тактичних ідей, але якщо це приноситиме результат, то ніхто не буде проти. Принаймні, до зими.

Попередній матч. 20.10.2018. 12-й тур чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Динамо – 0:1

Гол: В. Циганков (40)

Кадрова ситуація

Травмовані: Шехіч – Дуелунд, Кадірі

Під питанням: Попов (Динамо)

Дискваліфіковані: немає

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Динамо

Ворскла: Ткаченко – Баєнко, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч – Пердута, Луїзао, Габелок, Артур – Коломоєць

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Буяльський, Шепелєв, Вербіч – Бєсєдін

"Родзинки"

– Переможна серія Динамо в матчах з Ворсклою з 5 листопада 2017 року триває 5 матчів, м’ячі 8-1.

– Безгольова серія полтавчан у ворота динамівців триває 371 хвилину.

– Безвиграшна серія Динамо триває в УПЛ 4 матчі: =2-2 і до повторення клубного рекорду залишилася одна гра.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Говорити про легку перемогу Динамо на тлі останніх результатів киян не доводиться. Принаймні, у це важко повірити. За рідних трибун полтавці точно дадуть важкий бій іменитому супернику, а з урахуванням непереконливої гри "біло-синіх" у обороні можна буде сподіватися навіть на гол. Втім, клас та надзвичайна вмотивованість підопічних Олексія Михайличенка повинні зробити справу. Динамо повинно здобути непросту, але перемогу.

"Захист Шахтаря – це не рівень Ліги чемпіонів": чому плакав Михайличенко, а Україна здає позиції