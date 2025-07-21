– Над чим працюєте в ці перші дні в Полтаві?

– Першочергово нам потрібно поставити команді гру і знайти баланс між молодими та досвідченими футболістами.

– Як вболівальники Ворскли вас зустріли?

– Я багато приїздив в Полтаву як футболіст і тренер, тому добре на собі відчув силу 12-го гравця Ворскли. Все супер, вони дуже сильно переживають за все, що коїться в клубі. Спілкуючись з вами я б хотів всіх заспокоїти – Ворскла була, є, і буде.

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– Досить оптимістично, враховуючи наявність трансферного бану...

– Керівництво сказало, що розв'язуватимуть це питання. Ми переглядаємо футболістів, є зелене світло їх підписувати, і в міру зняття обмежень займатись реєстрацією.

– Активи старої команди можуть прискорити ці процеси?

– Цих коштів вистачить, щоб позбутись бану, закрити борги, оптимізувати бюджет під Першу лігу.

– В який футбол гратиме Ворскла?

– Найголовніше, аби хлопці не боялись грати в футбол. Ми розуміємо, що будуть помилки, але щоб вміли їх швидко виправляти. Впадає в очі те, що з академії футболісти виходять добре навченими. Я не дивлюсь в паспорт і якщо хлопець 16-річний класно себе покаже – матиме ігровий час. За старі заслуги в команді нікого не будуть тримати, – розповів Бабич в інтерв'ю Українському футболу.

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