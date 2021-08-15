Польський Радомяк намагається завершити трансфер 23-річного екс-гравця Порту, інформує Weszlo.

Тренер Ворскли має претензії до легіонера після двобою з Вересом, але не скаржиться на результат

Новачок Екстракляси пропонує Ворсклі 200 тисяч злотих (52 тисячі доларів), а також відсоток з наступного продажу. Полтавці намагалися зберегти Луїзао для єврокубків, однак похід команди Юрія Максимова завершився дуже скоро. Найближчим часом клуби повинні дійти згоди, а Луїзао – вирушити до Польщі для підписання контракту на 3 роки.

Додамо, що бразилець провів у складі Ворскли 36 матчів, в яких відзначився одним голом та одним асистом.

Верес розписав гольову нічию з Ворсклою – два пенальті, драма Сергійчука й дебют Есеоли