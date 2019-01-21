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Ворскла близька до підписання нападника Газ-Метана Фортеша

20:48 305 Читать на русском
Ворскла близька до підписання нападника Газ-Метана Фортеша
Карлуш Фортеш / фото із соцмереж

Нападник румунського Газ-Метана Карлуш Фортеш може продовжити кар'єру в УПЛ.

Представники Фортеша вже провели переговори з Ворсклою і невдовзі форвард повинен стати повноцінним гравцем полтавського клубу, повідомляє digisport.ro.

Ворскла розгромно програла Універсітаті Крайовій у спарингу

24-річний португалець може зіграти як на позиції центрального нападника, так і на флангах атаки.

Раніше Фортеш виступав в румунському Газ-Метані, в складі якого в 17 матчах цього сезону забив 5 м'ячів і віддав 2 гольові передачі.

Володарі Кубка УЄФА та українські збірники – команда гравців УПЛ, які влітку 2019-го можуть стати вільними агентами

Теги
Трансфери Ворскла Ворскла Газ-Метан Газ-Метан Карлуш Фортеш Карлуш Фортеш
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