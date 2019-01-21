Ворскла близька до підписання нападника Газ-Метана Фортеша

Україна — 22:12 1518
-
Шахтар оголосив про трансфер Сікана
-
Маліновський разом з партнерами по Генку входить у топ-5 атакувальних тріо Європи – попереду лише грандиБельгія — 22:00 1670
-
Кубок Азії-2019: ОАЕ у видовищному матчі матчі здолали Киргизстан, одноклубник Безуса вивів Японію у чвертьфінал турніруСвіт — 21:50 345
-
Шаран підтвердив, що Бондаренко приєднається до Шахтаря вліткуУкраїна — 19:56 609
-
Барселона підпише Кевіна-Прінса Боатенга – гравець прибуде на медогляд найближчим часомІспанія — 19:20 1220
Всі новини