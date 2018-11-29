Ворскла – Арсенал: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Ворскла та Арсенал зустрічаються у Києві на НСК Олімпійський в поєдинку 5 туру Ліги Європи 2018/19. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Ворскла – Арсенал на "Футбол 24", стартує о 19:55 за київським часом. Поєдинок проходить на НСК Олімпійський у зв'язку з рішенням УЄФА.

Після 4 турів Ворскла набрала 3 очки, як і Карабах. Арсенал з 10 балами вже забезпечив собі вихід з групи E. У лісабонського Спортінга 7 очок.

Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Стартові склади команд:

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур – Скляр, Сапай, Шарпар, Ребенок – Кулач, Коломоєць

Арсенал: Чех – Ліхтштайнер, Дженкінсон, Холдінг, Мейтленд-Найлс – Ремзі, Гандузі, Елнені – Нкетія, Сміт-Роу, Віллкок