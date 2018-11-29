Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Ліги Європи

Полтавська Ворскла поміряється силами з лондонським Арсеналом у 5 турі групового етапу Ліги Європи 2018/19. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Ліги Європи Ворскла – Арсенал відповідно до рішення УЄФА відбудеться 29 листопада в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Ворскла – Арсенал, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Українська команда підходить до гри відчутним аутсайдером. Відомі букмекерські контори Bwin і William Hill пропонують коефіцієнти, з яких зрозуміло, що Ворскла майже не має шансів відібрати в Арсенала очки.

Перемога "канонірів" оцінюється в 1.7, нічия – в 3.6, а коефіцієнт на сенсаційну звитягу Ворскли "плаває" від 5.25 до 5.5. За прогнозами фахівців, англійський колектив збереже свою безпрограшну серію, яка налічує 17 матчів. Втім, на один забитий гол полтавці можуть розраховувати – коефіцієнт 1.61.

Нагадаємо, що Арсенал вже гарантував собі вихід у плей-офф, а Ворскла, маючи в активі 3 пункти, зберігає лише примарні шанси на вихід з групи Е. Очна зустріч суперників на Емірейтс завершилася результативно – 4:2 на користь лондонців.

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