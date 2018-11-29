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Ворскла – Арсенал: де дивитись матч Ліги Європи

17:54 139 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: де дивитись матч Ліги Європи
Ворскла – Арсенал: де дивитись матч Ліги Європи 29.11.2018

Полтавська Ворскла приймає лондонський Арсенал в рамках групового етапу Ліги Європи 2018/19. Де дивитись матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок групового етапу Ліги Європи Ворскла – Арсенал відповідно до рішення УЄФА відбудеться 29 листопада в Києві на НСК Олімпійський. Початок гри о 19:55 за київським часом.

Ворскла – Арсенал: прогноз на матч Ліги Європи

Матч Ворскла – Арсенал онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "Футбол 1", починаючи з 19:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що Арсенал вже гарантував собі вихід у плей-офф, а Ворскла, маючи в активі 3 пункти, зберігає лише примарні шанси на вихід з групи Е. Очна зустріч суперників на Емірейтс завершилася результативно – 4:2 на користь лондонців.

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Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла

live 3'
0 : 0
Арсенал
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Ліга Європи Арсенал Арсенал Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла
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