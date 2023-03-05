Ворскла у 16-му турі УПЛ приймає Зорю, а Металіст зустрінеться з Рухом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Зоря

Ворскла та Віктор Скрипник в останні роки звикли боротись за єврокубки та фінали Кубків, однак їхній тандем у першій частині сезону розчарував. Полтавці швидко вилетіли з єврокубків, а в чемпіонаті довгий час боролись за виживання. Поступово їм вдалося видряпатись у середину таблиці, але дев'яте місце та 18 голів при 20 пропущених – це фіаско.

Насправді у статистичному плані у "зелено-білих" все не дуже погано. Команда намагається інтенсивно й високо пресингувати. За показниками середньої якості ударів та гостроти зі стандартів полтавці є одними з найкращих у чемпіонаті. Навіть в обороні вони не жахливі, але все вбивалось жахливою реалізацією та окремими грубими помилками. Крім того, Ворскла дуже часто проводила лише один хороший тайм, тотально провалюючи інший.

Судячи з результатів спарингів, над реалізацією намагались працювати. У п’яти останніх іграх зимового міжсезоння команда Віктора Скрипника не зазнала жодної поразки і забила вісім голів.

Клуб, своєю чергою, підписав 32-річного бразильського форварда Рікарду Лопеса, хоча на зборах він не відзначався. Як і латераль Кане, який повернувся з китайської оренди. Ще одним новачком став 20-річний центрбек Лукас Рамірес.

Головною кадровою втратою "зелено-білих" став Різник, який перебрався у Шахтар. Це відкриває шлях Ісенку, якого награвали на зборах. На вихід вирушили албанці Тотре й Толі, а Козиренко та Мельничук перебрались в Інгулець. Ще однією втратою можна назвати Марлісона – він залишився у Ворсклі, але пропустив збори.

Зоря за час зимового збору зганьбилася історією з Данченком. Фулбека схопив інфаркт, однак у клубних лікарів не було дефібрилятора – на щастя, він знайшовся в австрійської команди, що тренувалась поруч. При цьому керівництво ніяк не прокоментувало ситуацію, а прес-служба тримала мовчання. Жах. На жаль, проблема з дефібриляторами та іншим обладнанням є характерною для українського футболу.

Також на 9-й рік війни клуб таки наважився оновити емблему, написавши слово "Зоря" українською мовою.

Зробити якісь конкретні висновки щодо зборів Зорі в спортивному плані важко. В очі впадає велика кількість пропущених голів, а забиті м'ячі виглядали типовими для луганців – центрхави відіграють значну роль, атаки часто завершували кросами. Орієнтуватись на ці результати не варто, а більшої інформації клуб не надавав (як і майже всі інші представники УПЛ).

Зимова трансферна кампанія виявилась насиченою. У центр поля підписали Дришлюка і Хахльова – між іншим, останній є одним із найкращих в чемпіонаті за загостренням через передачі. На місце Данченка прийшов Полегенько, а вразливий центр оборони посилили Бурдою (його орендували в Динамо).

Травмованого Мацапуру у воротах замінить Кучерук, якого взяли вільним агентом. Зрештою, клуб орендував центрфорварда Едуардо Герреро та юного нападника Шахтаря U-19 – Погорілого.

Натомість луганці розпрощались з екс-капітаном Шевченком (Микита вже дебютував у Олександрії). Алефіренка відправили в оренду Чорноморцю, Луньов перейшов у Кривбас, а вінгер Крістіан Фагундес тепер гратиме в Сербії. Алібеков і Михайленко, орендовані у Динамо, також покинули Зорю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Мацапура, Данченко, Шахов – Марлісон

Дискваліфіковані: Челядін (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Зоря

Ворскла: Ісенко – Пердута, Рамірес, Чеснаков, Кравець – Юрченко, Скляр – Олійник, Сефері, Кане – Степанюк.

Зоря: Кучерук – Бутко, Імереков, Бурда, Вантух – Хахльов, Булеца – Кірюханцев, Мішньов, Антюх – Русин

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Явного фаворита букмекери не бачать, надаючи обом командам приблизно рівні коефіцієнти на перемогу. У першому колі луганці впевнено переграли полтавців з рахунком 3:1, але в якій формі вони зараз – сказати важко. Точно можна очікувати на голи, адже з ними особливих проблем на зборах не виникало. Ми поставимо на нічию, хоча загалом у цьому поєдинку можна очікувати на будь-який результат.

Металіст – Рух

Металіст став головним парадоксом першої частини УПЛ 2022/23. По-перше, не зовсім зрозуміло, хто тренував харків'ян – офіційно команду очолював Олег Ратій, однак деякі інсайдери заявляли, що реально все вирішує спортдир Василь Кобін. По-друге, масовий відхід легіонерів минулого літа мав завершитись падінням на дно таблиці, але "жовто-сині" тримаються на 12-й позиції, а по ходу сезону йшли навіть вище.

У критичних умовах колектив зібрався й видав гідне півріччя. Форвард Прядун деякий час навіть лідирував у списку бомбардирів, та і загалом Металіст виглядав симпатично. Втім, за час зимової паузи харків'яни втратили значну частину лідерів.

СК Дніпро-1 орендував Танковського, Каплієнка, Підлепенця та Федоріва, голкіпера Рибку підписав Львів, а Книш наступні півроку проведе в Карпатах. Про відхід Маїлтона, Пейшото та Ріаскоса можна навіть не згадувати.

Підсилення виявилось доволі скромним. Реально можна відзначити тільки підписання двох атакувальних хавбеків – Наумця та Бойчука (прийшов з Руха). Що покажуть захисники-легіонери Паті та Самуель, уявити поки важко.

Ну і варто не забувати про зміну тренера. Тепер Металіст очолює Періца Огненович. Це вже другий тренер УПЛ, який колись переходив у мадридський Реал (першим був Ігор Йовічевіч). На зборах підопічні сербського коуча провели аж 12 спарингів, здобувши 3 перемоги й лише двічі зігравши "насухо". В останніх шести товарняках суттєво зросла результативність харків'ян – менш як два голи вони не забивали.

У Руху головною темою зими стала Юнацька ЛЧ, в якій команда пройшла Інтер і вилетіла від Мілана. Для першої команди львів'ян цей турнір також був важливим, адже в ньому виступали футболісти основи – Сапуга, Роман і Слюбик. Між іншим, вони проявили себе чудово. Можливо, влітку ці гравці отримають цікаві пропозиції з-за кордону.

"Жовто-чорні" взимку провели аж три збори, два з яких у Хорватії. За цей час підопічні Леоніда Кучука зіграли 10 спарингів, здобувши всього дві перемоги й розписавши одну нічию. Орієнтуватись на ці результати не варто – команда плавно набирала форму по ходу зими, вигравши два з трьох товарняків на останньому зборі. Загалом, у Руху доволі висока результативність, але й пропускали львів'яни дуже багато.

Клуб підписав трьох новачків, причому всі вони – легіонери. 22-річний бразилець Джефферсон Вінісіус посилить лівий фланг оборони, 24-річний нігерієць Енобахаре грає в нападі, а 24-річний Едсон Фернандо створить конкуренцію в опорній зоні. Розпрощався Рух тільки з Богданом Бойчуком.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Демченко – Довгий

Орієнтовні склади на матч Металіст – Рух

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Порох, Картушов – Ралюченко, Чідомере – Коркішко, Бойчук, Наумець – Прядун

Рух: Паньків – Роман, Слюбик, Сапуга, Мисик – Притула, Руніч, Таллес, Альваренга, Соломон-Отабор – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери невеличку перевагу надають Металісту, але це дещо дивує. Рух стабільніший в стратегічному плані, та і склад у львів'ян більш зіграний. Проте підопічні Леоніда Кучука майже ніколи не демонструють феєрії в УПЛ (особливо на виїзді), та й помітної переваги в якості виконавців у "жовто-чорних" немає". Зрештою, вони постійно пропускають. З огляду на вищезазначені фактори, найімовірнішим результатом здається нічия.