Ворскла – Зоря

Полтавці непогано підсилились взимку й видали дуже крутий матч з Динамо. Очікувалось, що далі "зелено-білі" тільки набиратимуть хід, однак цей поєдинок так і залишився найкращим. У Ворскли потім були перемога над Рухом і нічия з Карпатами, однак за змістом гри вони мало відрізнялись від поразок Оболоні й Кривбасу – підопічні Юрія Максимова створювали мізерну кількість моментів і безбожно "сушили".

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От тільки ця стратегія не допомогла покинути четвірку аутсайдерів. Полтавський колектив має 5-очковий гандикап від зони прямого вильоту, однак залишається в зоні плей-офф за виживання. До виходу з неї поки що бракує одного залікового балу – однак без перемоги над Зорею конкуренти можуть і у відрив піти. Ворсклі потрібно йти в атаку.

Зоря після перших чотирьох зимових турів виглядала якщо не найкращою командою УПЛ, то точно найяскравішою. У грі луганців подобались як окремі персонажі (Мічін, Яцик, Джордан, Будківський тощо), так і агресивна тактична модель. Щоправда, у обороні "чорно-білі" мали проблеми, однак це не заважало набирати очки з Динамо, бити Рух чи мучити Олександрію.

Команда навіть мала реальні шанси зачепитись за єврокубки, однак розгром від Колоса опустив усіх на землю. Зоря виглядала слабко, без запалу, та ще й залишилась у меншості на 38-й хвилині. Важко зрозуміти, що це було – одиничний збій чи щось системне. Попередні результати дозволяють вірити у перший варіант, однак реальну відповідь дасть матч у Полтаві.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулач (під питанням)

Дискваліфіковані: Тронтель (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Зоря

Ворскла: Ісенко – Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута – Малиш, Скляр – Кане, Авдилі, Салабай – Ієде

Зоря: Сапутін – Вантух, Джордан, Башіч, Жунінью – Попара – Слесар, Мічін, Яцик, Вакула – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Зоря зберігає теоретичні шанси на єврокубки, але нещодавній розгром повинен краще мотивувати луганців. От тільки Ворскла довела здатність нейтралізувати атаку Карпат, Динамо та Руха, а значить великої кількості голів сьогодні чекати не слід. Ось і все, що можна напрогнозувати, адже в більшості матчів УПЛ все вирішує рандом. Цей не є винятком.

Чорноморець – ЛНЗ

Перший млинець Олександра Кучера на чолі Чорноморця виявився глевким. Чи ні? Одесити приїхали до Львова й зазнали розгрому від Карпат – втім, у першому таймі набагато краще грали саме "моряки". Всі їхні 0:4 були пов'язані з грубими індивідуальними помилками, а найдурніші дії провели Рудько та Арсіч (вони привезли два пенальті у першому таймі).

Для Чорноморця ця проблема не є новою. Восени колектив теж провів чимало хороших таймів, але у підсумку розвалювався – здебільшого через обмежені можливості кадрів (особливо в захисті). Підписання 35-річного Ракицького поки що виглядає рішенням на перспективу, адже Ярослав не в формі – а результат необхідно здобувати вже зараз! Одесити лежать на дні таблиці з 6-очковим відставанням від зони плей-офф.

ЛНЗ має свої проблеми. При шаленому рівні кадрової комплектації підопічні Романа Григорчука демонструють стале чергування перемог і поразок, рівно як і хороших матчів з невдалими. У більшості поєдинків черкасці ще й тайми чергували – один слабкий, один потужний. Незмінним залишається суворо контратакувальний малюнок гри, а от позиційна атака "насіннєвому заводу" дається слабко.

Як наслідок, ЛНЗ залишається всього у чотирьох очках від четвірки аутсайдерів. Саме тому Григорчуку сьогодні потрібна тільки перемога, хоча сам коуч у глибині душі погодився б і на нічию. Все ж, Чорноморець і Одеса займають особливе місце в житті Романа Йосиповича.

Кадрова ситуація

Травмовані: Присяжнюк, Нету, Удод (усі під питанням) – Авагімян (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – ЛНЗ

Чорноморець: Рудько – Бутко, Джарджу, Скиба, Раян – Білошевський, Габелок – Когут, Шевцов, Янаков – Безбородько

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко – Пасіч, Яшарі, Танковський, Ейнел – Момо

Прогноз "Футбол 24" – перемога ЛНЗ

Чорноморцю виплатили зарплатню за останні два місяці, що мало б надихнути футболістів. Щоправда, у Львові це не спрацювало, але команда починала здорово – та і в другому таймі моменти виникали (зокрема, доволі непогано працював центрбек Скиба). "Моряки" рідко виглядали приреченими у поточному сезоні, тож недооцінювати одеситів не слід.

ЛНЗ ж у поточному сезоні перемагає тільки кризових суперників – черкасці били Рух і Колос, хоча проти Динамо колектив теж виглядав сильно. У Романа Григорчука набагато потужніший склад і не менша мотивація. Чи достатньо цього для прогнозу на перемогу господарів? Навряд чи, але ми ризикнемо.

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