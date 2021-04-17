Ворскла обіграла Зорю в рамках 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Зоря мала хороший шанс зміцнити своє становище у боротьбі за "бронзу", але слідом за Десною також програла свій матч.

Ворскла перестріляла жахливу Зорю та закрутила інтригу в боротьбі за бронзу – найкращий бомбардир УПЛ оформив хет-трик

Головним героєм Ворскли став Владислав Кулач. Форвард оформив хет-трик та піднявся на перше місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ (13 голів), випередивши Нурієва та Циганкова, у яких по 10 м'ячів.

Завдяки цій перемозі Ворскла набрала 37 очок і впритул наблизилися до третього місця. Там поки що залишається Зоря (38 пунктів), в якої ще є матч у запасі.