Ворскла – Зоря – 4:2 – відео голів та огляд матчу
19:37 - Читать на русском
Ворскла обіграла Зорю в рамках 22-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
24’ Владислав Кулач
33’ Владислав Кулач
49’ Владислав Кулач
Олів'є Тілль 79’
Денис Фаворов 90+3’
24’ Владислав Кулач
33’ Владислав Кулач
49’ Владислав Кулач
79’ Олів'є Тілль
90+3’ Денис Фаворов
Зоря мала хороший шанс зміцнити своє становище у боротьбі за "бронзу", але слідом за Десною також програла свій матч.
Ворскла перестріляла жахливу Зорю та закрутила інтригу в боротьбі за бронзу – найкращий бомбардир УПЛ оформив хет-трик
Головним героєм Ворскли став Владислав Кулач. Форвард оформив хет-трик та піднявся на перше місце в списку найкращих бомбардирів УПЛ (13 голів), випередивши Нурієва та Циганкова, у яких по 10 м'ячів.
Завдяки цій перемозі Ворскла набрала 37 очок і впритул наблизилися до третього місця. Там поки що залишається Зоря (38 пунктів), в якої ще є матч у запасі.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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