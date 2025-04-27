У рамках 26-го туру УПЛ 2024/25 Ворскла приймає Верес, а Колос зіграє з Поліссям. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Верес

Полтавцям дуже пощастило з поразками Чорноморця та Інгульця. "Зелено-білі" зберегли позицію в зоні перехідних матчів, маючи 3-очковий відрив. Щоправда, у петровців є гра в запасі, тож розслаблятись зарано. Якщо Ворскла не збереже прописку в УПЛ, то надалі виникнуть великі питання щодо продовження існування клубу.

Ворскла офіційно відзаявила зіркового легіонера, який прагнув якнайшвидше залишити Україну

Підопічні Юрія Максимова повинні перемагати Верес за будь-яку ціну, однак сказати це легше, ніж зробити. Команда зазнала поразок у чотирьох турах поспіль, а у 2025 році тріумфувала лишень раз (над Рухом). До того ж "зелено-білі" продемонстрували жахливу результативність, забивши всього чотири голи у восьми турах – хоча у Ворскли є невеличка відмазка. Календар був занадто важким, адже довелося зустрітись з Динамо, Поліссям, Олександрією, Кривбасом і Зорею.

Даний факт нікого не буде цікавими у разі вильоту, тож перемагати Верес життєво необхідно. Рівняни давно вже закрили питання щодо виживання, а суто теоретично колектив може і за єврокубки зачепитись. "Народний клуб" у двох попередніх турах бив Зорю та Чорноморець, а перед цим громив Полісся й Кривбас. І навіть на тлі Шахтаря до 60-х хвилин команда виглядала рівню.

Ось такого суперник повинна здолати Ворскла. В найгіршому випадку полтавців влаштує нічия. Зробити це дуже важко, але шанси є – Верес у поточному сезоні не знав 3-матчевих переможних серій. Та і за всю історію виступів у еліті рівняни лишень раз видали такий відрізок. Юрій Максимов же є експертом із порятунку команд від вильоту, тож списувати "зелено-білих" зарано.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулач – Гакман

Дискваліфіковані: Салабай (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Верес

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Малиш, Скляр – Кане, Авдилі, Мякушко – Ієде

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатін, Кльоц, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – нічия, обидва заб'ють

По грі Ворскла не така вже й жахлива. Полтавці регулярно створюють моменти, хоча так само регулярно провалюють один тайм з двох. "Зелено-білі" точно здатні перемогти Верес – але дати такий прогноз ми не ризикнемо.

У рівнян з'явився певний запас міцності, тож навряд чи вони програють. А от нічия та "обидва заб'ють" здаються цілком реальним підсумком зустрічі

Колос – Полісся

Ковалівці створили головний апсет сезону, прибивши Шахтар з рахунком 4:2. Саме Колос де-факто знищив чемпіонську інтригу в УПЛ. Відверто кажучи, цей результат не був випадковим – "хлібороби" і в попередніх турах демонстрували шикарні контратакувальні перформанси, як от проти Зорі (3:0) чи Лівого Берега (2:0). Нічого принципово нового донеччанам не запропонували.

Колос зніс Шахтар на базових налаштуваннях. Тепер у Руслану Костишину необхідно повернути підопічних з небес на землю – особливо Велетня, якому вдалося виконати 3+1 у попередньому турі. Розслаблятися зарано, адже зона перехідних матчів розташована всього у чотирьох очках позаду, а суперник у ковалівців сьогодні дуже серйозний.

Полісся близьке до другого поспіль прориву в єврокубки, однак у житомирян не менші шанси і на провал боротьби. Команда Імада Ашура тримається четвертою з 2-очковим відривом від Карпат і 3-очковим відривом від Кривбаса – причому у криворіжців залишається гра в запасі, а у 30-му турі вони зустрінуться з "вовками" особисто.

За такого розкладу кожна осічка Полісся ризикує стати фатальною. Колос необхідно переграти за будь-яку ціну, але зробити це надзвичайно важко. По-перше, колектив втомлений 120-хвилинною битвою проти Шахтаря у півфіналі Кубка. По-друге, житомиряни надзвичайно вразливі на перехідних фазах, та і забивають вони дуже мало (11 голів у 10 матчах). Ідеальний сценарій для ковалівців.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Болівар (Колос)

Орієнтовні склади на матч Колос – Полісся

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко – Третьяков, Оріховський, Ррапай, Велетень – Ковталюк

Полісся: Кудрик – Тейлор, Віалле, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Прогноз "Футбол 24" – нічия

Існує невеличка спокуса зарядити на перемогу Колоса. Підопічні Руслана Костишина свіжі, вони круті на перехідних фазах (а от Полісся слабко контролює контратаки), а суперник доволі вайлувато йде по сезону. Із нинішнім футболом житомиряни" рано чи пізно припустяться фатальної осічки – і у матчі з ковалівцями вона цілком ймовірна.

Втім, ми ще не бачили Колос з трьома поспіль перемогами в УПЛ. Стабільність "хліборобів" на дистанції – це досі відкрите питання. Так, команда громила Шахтар, однак при цьому нічого не створила біля воріт Руха. Все це змушує сумніватись у звитязі господарів, але у нічию віриться легко.

Шахтар – Динамо: анонс матчу УПЛ