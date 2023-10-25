"Ну, хоч якийсь із перенесених матчів зіграють у цьому році". Саме таким є девіз сьогоднішньої зустрічі в Полтаві. Зустріч ця доволі цікава, адже один оному протистоять колишні одноклубники по Вердеру – Віктор Скрипник і Юрій Максимов. До речі, перший замінив останнього на посту головного тренера Ворскли.

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Обидва заявляють про нелюбов до традиційного українського бий-біжи. Обидва бажають грати через володіння, стіночки, ромби й високу інтенсивність – от тільки не завжди це можливо в наших реаліях. Тим не менш, Віктор Скрипник намагається ставити агресивну роботу без м'яча за будь-яких умов, в той час як Юрій Максимов демонструє меншу догматичність.

Він покращує атмосферу, підлаштовується під якості футболістів, будує гру від оборони – і лише після створення надійного тилу починає експериментувати з володінням під 55%. Його СК Дніпро-1 зараз перебуває на першому етап. Після призначення Юрія Максимова "жовто-чорні" пропустили всього один гол у п'яти турах, видавши при цьому 4-матчеву виграшну серію.

Важко повірити, але оборона дніпровців є найкращою в УПЛ як за очікуваними показниками, так і за реальними. За цю стабільність команда була винагороджена перемогою над Динамо на вихідних. Ще одна перемога дозволить наздогнати Шахтар у турнірній таблиці (а це третя команда чемпіонату), від якої до вершини якісь два очки.

У Віктора Скрипника справи йдуть гірше. Його команда виглядає дуже симпатично, поки вдається підтримувати високу інтенсивність – як правило, її вистачає на 30-40 хвилин. Втім, забивати кілька голів за цей період вдається рідко, а подальша просадка в ефективності занадто велика.

Показовим був матч з Кривбасом: впевнений старт, скасований гол, а після 30-ї хвилини – дві пропущених контратаки, 0:2 і розгром 1:4 у підсумку. Щоправда, потім сталася несподівана перемога над Шахтарем (2:1), в якій команда виглядала впевнено більшу частину зустрічі. Звитягу здобули завдяки свіжому й нетривіальному тактичному плану Віктора Скрипника – в плані оригінальних ідей він проявляє себе яскравіше за Юрія Максимова.

От тільки після цього були понурі 0:0 з Колосом і розгром від Полісся. На жаль, Ворсклі сильно бракує кадрової глибини – з нинішнім ресурсом будувати щось складне важко, а про стабільність годі й говорити. Саме тому полтавці зараз дев'яті у таблиці, а за очікуваними очками колектив взагалі у зоні вильоту.

Кадрова ситуація

Травмовані: Юрченко – Когут, Третьяков

Дискваліфіковані: Хрипчук, Челядін – Сарапій

Орієнтовні склади на матч Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла: Ісенко – Пердута, Сантана, Рамірес, Корнієнко – Скляр, Павлюк – Кане, Нестеренко, Якубу – Степанюк

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Кравець, Каплієнко – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 – явний фаворит, однак не все так просто. Команда Юрія Максимова перебуває на початку розбудови, тож вона більше орієнтована на надійність в обороні. Моментів у "спортклубівців" нині дуже мало. Проблема навіть не у якостях футболістів чи реалізації (з цим повний порядок), скільки у відсутності цікавих ідей для позиційного наступу.

З таким футболом видати п'ять поспіль перемог було б занадто жирно. Крім того, накопичується втома. Ворскла при цьому зовсім не безнадійна, а Юрій Максимов протягом останнього місяця не стикався з настільки інтенсивною грою суперника без м'яча – у хороший день стиль полтавців може прибити навіть Шахтар.

Але у перемогу "зелено-білих" теж не віриться. Більш ймовірною здається результативна нічия.

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