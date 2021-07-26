Для більшості команд УПЛ нинішній тур став відкриттям сезону, однак Ворскла стартувала на три дні раніше – у четвер підопічні Юрія Максимова дебютували в Лізі конференцій. Полтавці були близькими до вольової перемоги над фінським КуПСом, але пропущений на останніх секундах гол змушує починати все заново у рідних стінах. Результат цілком відповідав змісту гри "зелено-білих" – вони продемонстрували хороший рівень, але велика кількість браку виливається у доволі прикрі ситуації.

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Дрібні помилки можна списати на перший офіційний матч у сезоні, причому суперник вже зіграв половину свого чемпіонату. Також варто не забувати, що у міжсезонні Ворскла залишилась без основного центрбека (Альюна) та головного нападника (Кулача) – у Фінляндії їхня відсутність була дуже помітною. Бондаренко поки що далекий від рівня французького центрбека (його кілька разів ефектно проходили на дриблінгу біля штрафного), а в атаці полтавці занадто сильно залежать від флангів. Саме звідти приходить уся гострота – дається взнаки відсутність форварда, з яким Степанюк може обігруватись. Теоретично, ним має стати Пешіч, але його у Фінляндії не випустили.

Матч проти КуПСа став черговим підтвердженням давньої слабкості Ворскли при грі першим номером. Цій команді досі потрібен пресинг і швидкі контратаки, але прямо зараз робити далекоглядні висновки зарано. У Юрія Максимова взагалі доволі специфічний колектив – за очікуваними забитими і пропущеними голами він вже другий рік поспіль тримається у нижній половині таблиці, однак якимось чином "зелено-білим" вдавалося триматись у боротьбі за єврокубки й відбирати очки у грандів.

Головною перевагою ворсклян у сьогоднішній зустрічі є ігровий тонус. СК Дніпро-1 тільки входить у сезон, на який у клубі покладають великі надії – занадто вже сильно команда провела друге коло попереднього чемпіонату. Дніпровці у 13 матчах здобули 6 перемог і розписали 4 нічиї, більшість з яких повинні були завершитись звитягою, а програли "жовто-чорні" тільки лідерам УПЛ. Щонайголовніше, спортклубівці демонстрували агресивний, стильний і тактично прогресивний футбол.

Якби підопічні Ігора Йовічевіча не провалили перше коло, СК Дніпро-1 вийшов би у єврокубки. Нині керівництво очікує на них, але існує дуже великий ризик забуксувати на старті сезону внаслідок масштабного оновлення складу. За час літнього міжсезоння клуб втратив Дугласа, Дубінчака, Булецу, Тейлора та Цурікова – ключових виконавців. Чуже вдалося орендувати ще на рік, однак він пропустив значну частину зборів.

Підсилення у дніпровців доволі перспективне. СК Дніпро-1 підписав на повноцінний контракт Піхальонка, Лучкевича та голкіпера Паста, а оренду Ігнатенка вдалося подовжити ще на рік. Крім того, дніпровці орендували на рік Русина, Микиту Кравченка та хорватського опорника Джурасека. Весь цей десант виглядає перспективно, але йому необхідно зігратись.На зборах це відчувалось – у контрольних матчах "жовто-чорні" програли Ворсклі (0:3) та Зорі (0:1), а з Олександрією команда розписала нічию (1:1). Переграти вдалося тільки Альянс (2:0) та Нікополь (7:2).

Орієнтовні склади на матч Ворскла – СК Дніпро-1

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Бондаренко – Пердута, Скляр, Пуцлін, Якубу – Тілль, Кане – Степанюк

СК Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Сваток, Логінов, Адамюк – Ді Франко, Джурасек – Піхальонок, Когут, Назаренко – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 не вистачає зіграності та ігрового тонусу, а матчі проти Ворскли завжди були важкими для "жовто-чорних". Полтавці, своєю чергою, не змогли переграти КуПС, який на кілька порядків слабший за спортклубівців – і навряд чи за три дні "зелено-білі" стали набагато сильнішими. При цьому у обох колективів найбільші проблеми помітні в обороні, а значить сьогодні будуть голи.

З огляду на ці факти, найбільш вірогідним результатом здається результативна нічия.

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