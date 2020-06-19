Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У матчі 27-го туру УПЛ підопічні Михайленка несподівано поступились Ворсклі, перервавши свою безпрограшну серію. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Черговий поєдинок 27-го туру між полтавською та дніпровською командою розпочався з суддівського скандалу і вилучення. Арбітр поєдинку Денис Шурман зафіксував порушення правил з боку ворсклян, показав жовту картку Володимиру Чеснакову і призначив одинадцятиметровий на користь команди Михайленка. Однак після пресингу з боку Ворскли він показав червону картку головному тренеру "зелено-білих" Юрію Максимову і порадившись з лайнсменом... скасував пенальті.

"Коли у арбітра модна зачіска є, а характеру немає": СК Дніпро-1 лаконічно розкритикував суддю поєдинку з Ворсклою

Незважаючи на натиск дніпрян господарі зуміли забити – Руслан Степанюк вдало зіграв на добиванні. Одразу після відпочинку нападник полтавців записав на свій рахунок дубль. Підопічні Михайленка мали дві непогані спроби відігратись: з ударом Адамюка впорався голкіпер, а постріл Супряги головою прийняла на себе поперечина.

Як наслідок, СК Дніпро-1 з 34 пунктами залишався на сьомій сходинці, а Ворскла з 23 балами піднялась на дев'ятий щабель турнірної таблиці.

Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті