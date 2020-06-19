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Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу

19 червня 22:34 - Читать на русском
Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – СК Дніпро-1 – 2:0 / СК Дніпро-1

У матчі 27-го туру УПЛ підопічні Михайленка несподівано поступились Ворсклі, перервавши свою безпрограшну серію. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк
 
19’ Руслан Степанюк
48’ Руслан Степанюк

Черговий поєдинок 27-го туру між полтавською та дніпровською командою розпочався з суддівського скандалу і вилучення. Арбітр поєдинку Денис Шурман зафіксував порушення правил з боку ворсклян, показав жовту картку Володимиру Чеснакову і призначив одинадцятиметровий на користь команди Михайленка. Однак після пресингу з боку Ворскли він показав червону картку головному тренеру "зелено-білих" Юрію Максимову і порадившись з лайнсменом... скасував пенальті.

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Незважаючи на натиск дніпрян господарі зуміли забити – Руслан Степанюк вдало зіграв на добиванні. Одразу після відпочинку нападник полтавців записав на свій рахунок дубль. Підопічні Михайленка мали дві непогані спроби відігратись: з ударом Адамюка впорався голкіпер, а постріл Супряги головою прийняла на себе поперечина.

Як наслідок, СК Дніпро-1 з 34 пунктами залишався на сьомій сходинці, а Ворскла з 23 балами піднялась на дев'ятий щабель турнірної таблиці.

Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ворскла - СК Дніпро-1 Ворскла Ворскла Юрій Юрій Максимов СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Денис Денис Шурман Володимир Володимир Чеснаков Руслан Руслан Степанюк
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