Ворскла – Шахтар: полтавці продають квитки на матч за 1 гривню

Ворскла – Шахтар: полтавці продають квитки на матч по 1 гривні

Полтавська Ворскла ініціювала цікаву акцію для вболівальників на матч проти Шахтаря.

Ворскла пропонує уболівальникам купити квитки на домашні матчі проти Карабаху і Шахтаря по ціні одного, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шахтар – топ, Динамо – ні – збірна 13 туру УПЛ за версією InStat

Ті, хто придбає квитки будь-якої цінової категорії на поєдинок проти азербайджанців в Лізі Європи, отримають квиток на гру з "гірниками" всього за 1 гривню.

Акцією також можуть скористатися вболівальники, які заздалегідь придбали квитки на першу гру.

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги Європи відбудеться в Полтаві у четвер, 8 листопада.

Матч 15-го туру УПЛ Ворскла – Шахтар відбудеться у неділю, 11 листопада.