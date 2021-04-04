Наприкінці першого тайму зустрічі 20-го туру УПЛ між Ворсклою та Шахтарем відбулось жорстке зіткнення між гравцями полтавського клубу.

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В ігровому епізоді Сергій Яворський на швидкості ліктем врізався в обличчя Олів'є Тілля, після чого півзахисник завалився на газон. До потерпілого одразу вибігли медики, Олів'є покинув поле на ношах та був госпіталізований.

Нагадаємо, Ворскла підписала Тілля взимку, хавбек також виступає за збірну Люксембургу.

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