Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Ворскла в рамках 15-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс поєдинку читайте на Футбол 24.

Ворскла – Шахтар

11 листопада, 19:30, Полтава, стадіон ім. О. Бутовського

Головний арбітр: Максим Козиряцький (Запоріжжя)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла у поточному сезоні виглядає досить потужно. Це єдина команда, яка ще складає реальну конкуренцію Олександрії у боротьбі за бронзу, а з шести її поразок в чемпіонаті чотири відбулися на стартових турах – і половина відбулася у поєдинках проти грандів. Тим не менш, саме в цьому й полягає головна проблема команди Василя Сачка – фарту та грамотного автобусу недостатньо для перемоги над дійсно сильними колективами, що й довела домашня зустріч з Карабахом у Лізі Європи. "Зелено-білі" мають великі проблеми з креативною складовою та особливо непереконливі під високим пресингом: азербайджанці переграли Ворсклу саме завдяки ньому, а Шахтар у першому колі підвищив темп і просто знищив її. Взяти реванш у чемпіона сьогодні буде неймовірно важко, адже полтавці провели три матчі за вісім днів; тим не менш, переможний перший тайм очної гри у Харкові показав, що варіанти є завжди.

Статистика протистояння Ворскли проти Шахтаря

Всього: 56 матчів, 4 перемоги Ворскли, 11 нічиїх, 41 перемога Шахтаря. Різниця м’ячів – 33:117

У Прем’єр-лізі: 47 матчів (+2, =9, -36, 28:97)

Шахтар у минулому турі, де-факто, вирішив усі завдання на чемпіонат, вигравши у Динамо та збільшивши відрив до непристойних восьми очок. Втім, навряд чи "гірники" почиватимуть на лаврах у цьому турі, адже в єврокубках донеччан жорстоко принизили. Так, Манчестер Сіті є найкращою командою світу, "помаранчево-чорні" знаходяться на стадії перебудови, а другий гол було забито після сюрреалістичної симуляції Стерлінга – але рахунок 6:0 є неприпустимим за будь-яких розкладів. Футболісти Шахтаря занадто горді та амбітні, щоб просто так забути про цю ситуацію – їм терміново потрібно компенсувати провал шумним розгромом у чемпіонаті. Ворскла є ідеальним кандидатом на роль жертви, однак до такого суперника потрібно підходити з холодною головою. Втім, навряд чи "гірники" цього не розуміють.

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Кадрова ситуація Ворскли перед матчем проти Шахтаря просто катастрофічна. Денис Васін, Дмитро Кравченко та Олександр Кобахідзе продовжують відновлюватись від травм, а Ніколас Карека та Володимир Чеснаков нарвалися на дискваліфікації, перебравши жовтих карток. Крім того, через умови оренди на поле не зможе вийти лідер команди Владислав Кулач. Щодо проблем Шахтаря, тот тут все просто: Іван Ордець травмований, Тарас Степаненко дискваліфікований, а Богдан Бутко та Олег Данченко просто не поїхали у Полтаву. Участь Марлоса знаходиться під питанням, хоча він тренувався у загальній групі й готовий грати.

"Родзинки" матчу:

– Переможна серія Шахтаря у зустрічах з Ворсклою в УПЛ триває вісім матчів. Загальний їх рахунок – 23:7 на користь донеччан.

– Полтавчани обходяться без нічиїх в Прем'єр-лізі п'ятнадцять матів поспіль (дев'ять перемог та шість поразок)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Шуст – Пердута, Чижов, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Якубу, Сергійчук Ребенок – Коломоєць

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Патрік, Майкон – Нем, Коваленко, Тайсон – Мораєс