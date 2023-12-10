Ворскла – Рух

Віктор Скрипник продовжує витискати з обмеженого складу Ворскли всі соки. Попри колосальну кількість проблем, "зелено-білі" мають 6-матчеву безпрограшну серію з трьома перемогами у всіх турнірах. Завдяки цьому команда прорвалась у півфінал Кубка України та наблизилась до п'ятого місця на відстань трьох очок – щоправда, взяти його до міжнародної паузи не вийде, адже там засіло Динамо (кияни переважають за особистими зустрічами).

До шостої сходинки, де тримається Рух, теж дістатись буде важко – і теж проблемою є поразка в літньому матчі (1:4). Втім, полтавці можуть наздогнати львів'ян і втримати Колос за спиною. Непоганий такий плацдарм для боротьби за Лігу конференцій навесні.

У попередньому турі підопічні Віктора Скрипника переграли СК Дніпро-1, залишивши "спортклубівців" без зимового чемпіонства. Коуч "зелено-білих" чесно заявив, що його команді пощастило реалізувати два моменти з трьох, однак в позиційному плані Ворскла діяла доволі переконливо – супернику мало що дозволили. Втім, треба відзначити, що такого самого футболу не вистачило для тріумфів над ЛНЗ і Минаєм, де голів не було.

Щодо Руха, то тут існує велика спокуса сказати, ніби колектив почав пробуксовувати. У останніх шести турах підопічні Віталія Пономарьова здобули всього одну перемогу, однак і календар був важким – Чорноморець, СК, Динамо. Поразка від ЛНЗ та нічиї з Олександрією, Оболонню та Зорею в плани не входили, але ніхто й не обіцяв стабільності.

"Жовто-чорні" зібрали дуже молоду команду, для якої характерне чергування результатів. Рух весь рік уникав тривалих успішних серій, але й відвертих провалів не було – а в цілому львів'яни демонструють дуже хороший футбол. Вони становлять величезну небезпеку навіть для грандів УПЛ, тож Ворскла слід готуватись до важкої битви.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков (під питанням) – Климчук (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Рух

Ворскла: Ісенко – Пердута, Павлюк, Крупський, Якубу – Скляр, Челядін – Феліпе, Юрченко, Кане – Степанюк

Рух: Ледвій – Сич, Дідик, Холод, Роман – Сапуга – Квасниця, Плюман, Пастух, Руніч – Карабін

Прогноз "Футбол 24" – ¯\_(ツ)_/¯

Робити прогноз на цей матч нереально. Команди приблизно рівні, вони приблизно в однаковій формі, а їхні результати важко передбачити. Навіть голкіпери останнім часом у них почали "плужити". До того ж, колективи ставлять на високу інтенсивність пресингу та єдиноборств – полтавці та львів'яни є лідерами УПЛ за даними показниками.

При цьому ворсклянам не вистачає глибини складу, а рухівців стримує юність. Звідси йдуть перепади в кондиціях та абсолютно непередбачувані рахунки. Саме тому ми не радимо вам ставити на цей матч.

Чорноморець – Колос

Тепер вже можна констатувати – Чорноморець під кінець року "поплив". Одесити зазнали чотирьох поспіль поразок, причому кожна наступна була гірше попередньої. Звісно, велике значення зіграли ранні вилучення, отримані в поєдинках з Металістом 1925 і СК Дніпро-1, але з тим же Рухом і ЛНЗ зіграли без скандалів. І пропустили по три голи в рідних стінах.

Особливо жахливим став винос від ЛНЗ, в якому "моряків" ніби й не було на полі. І не слід списувати все на чергові привози від Салюка. Внаслідок цих невдач Чорноморець опустився на десяте місце в турнірній таблиці, відставши від зони Ліги конференцій на шість залікових балів. Розрив не такий і страшний, але топ-5 замикає Динамо, а там ще й Рух з Колосом – зачепитись за зону єврокубків навесні в таких умовах буде складно.

Але боротись треба. У лютому ситуація в УПЛ може бути зовсім інакшою, ніж сьогодні, а значить треба перемагати (тим паче, після чотирьох поразок поспіль). От тільки суперник для виконання цього завдання випав максимально важкий – безпрограшна серія Колоса триває вже дев'ять турів, а за весь чемпіонат ковалівці пропустили всього 9 голів.

У топ-17 лігах Європи лишень шість команд мають менший показник пропущених м'ячів. Щоправда, за очікуваними показниками у підопічних Ярослава Вишняка 16 пропущених, а це лишень шості оборона УПЛ – тут дуже рятує Фесюн, який лідирує за відведеними xG. Загалом, ковалівцям недозабили аж 7 очікуваних голів.

Проблемою Колоса є атака – за 16 турів колективів провів лишень 11 голів. За останні 12 "хлібороби" лишень раз забили більше одного разу, а 6 зустрічей завершились без забитих м'ячів. Але хіба це проблеми? Ковалівці давно перетворили подібний футбол у свою "родзинку". Голів немає, а відставання від зони єврокубків при цьому становить всього чотири очки – хоча ніхто не збирався за них боротись.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков, Ранжел (Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Чорноморець – Колос

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Авагімян, Шпорн, Кузик – Бадібанга, Ієде, Штогрін

Колос: Фесюн – Бурда, Бондаренко, Чорноморець – Лучкевич, Богданов, Мілько, Ємець – Болбат, Безбородько, М'якушко

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Важко передбачити підсумковий результат, але важко повірити у те, що голів буде більше двох. Такого Колос не дозволяє. Цікаво, що однією з трьох команд, якій ковалівці забили двічі у цьому сезоні, був саме Чорноморець – але повторення успіху не гарантуємо. Просто слід бути готовим до тм 2,5.

"Лобановський дуже дошкуляв": легенда Карпат – про обстріли Харкова, золотий матч Динамо-1961, кепку, що врятувала життя