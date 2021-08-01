Ворскла розібралася з Рухом у матчі 2-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Підопічні Максимова мали перевагу у першій половині і закономірно вийшли вперед на 42-й хвилині. Степанюк і Кане розірвали оборону львів'ян, але удар малійця відбив Бандура. На щастя для Ворскли, першим на добивання підбіг Скляр.

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В середині другого тайму полтавці закріпили перевагу. Гравці Руха до останнього не хотіли просто винести м'яч і накликали біду. Фатальної помилки припустився голкіпер Бандура, а Степанюк без проблем оформив остаточні 2:0.