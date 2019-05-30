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Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

06:15 51 Читать на русском
Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Олімпік зіграв внічию з Ворсклою та зберіг прописку в УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

5’ В'ячеслав Шарпар
44’ Денис Васін
 
Максим Дегтярьов 75’
Максим Дегтярьов 82’
5’ В'ячеслав Шарпар
44’ Денис Васін
75’ Максим Дегтярьов
82’ Максим Дегтярьов

Ворскла у першому таймі забила Олімпіку два голи та наблизила донецьку команду до зони перехідних матчів, щоправда у другому таймі підопічні Климовського забили двічі і врятували нічию у матчі.

Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу

Такий результат у поєдинку приніс Ворсклі перше місце у другій шістці та Кубок престижу, Олімпік залишився в УПЛ та не гратиме у перехідних матчах, відправивши туди Карпати та Чорноморець.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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