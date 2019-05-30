Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Олімпік зіграв внічию з Ворсклою та зберіг прописку в УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Ворскла у першому таймі забила Олімпіку два голи та наблизила донецьку команду до зони перехідних матчів, щоправда у другому таймі підопічні Климовського забили двічі і врятували нічию у матчі.

Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижу

Такий результат у поєдинку приніс Ворсклі перше місце у другій шістці та Кубок престижу, Олімпік залишився в УПЛ та не гратиме у перехідних матчах, відправивши туди Карпати та Чорноморець.