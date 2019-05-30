Ворскла – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ліга Європи — 29 трав 1399
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Челсі – Арсенал: Чех в останньому матчі в кар'єрі встановив унікальне досягнення Ліги Європи, яке буде важко повторити
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Збірна України обіграла СК Дніпро-1 у контрольному матчі завдяки дублю ЯремчукаЗбірна України — 29 трав 2894
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"Вибір місця фіналу ЛЄ був помилкою": Емері про 1:6 від Барселони, насмішки в ПСЖ і скандал з екс-зіркою ШахтаряЛіга Європи — 29 трав 2919
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Карпати перемогли Арсенал-Київ та відправили киян у Першу лігу – львів'яни зіграють у плей-офф із ВолиннюУкраїна — 29 трав 4710
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Олімпік врятував нічию з Ворсклою та залишився в УПЛ – полтавці здобули Кубок престижуУкраїна — 29 трав 625